Benevento, ora finalmente Schiattarella è giallorosso Centrocampista duttile ed esperto, dovrà presto mettersi al passo dei compagni

Ora possiamo finalmente dirlo: Pasquale Schiattarella è un nuovo giocatore del Benevento. L'accordo, come recita un comunicato della società è stato perfezionato in data odierna: contratto fino al 30 giugno 2022.

Psquale Schiattarella, nato a Mugnano di Napoli nel 1987, è un centrocampista di grande duttilità tattica: ha giocato sia da interno che da centrocampista centrale. E' già in discrete condizioni fisiche, anche se dovrà mettersi velocemente al passo dei compagni. E' probabile che si alleni (con la formazione Primavera) anche nei giorni in cui il resto della truppa godrà di qualche giorno di meritato riposo dopo la fine del lingo ritiro in Trentino.