Benevento, Schiattarella subito in campo Partitelle tirate e tanti gol: in buone condizioni anche Del Pinto e Viola

Eccolo qua Pasquale Schiattarella, che ritorna in giallorosso dopo una vita (calcistica) trascorsa lontano dal Sannio e nella quale è riuscito a togliersi più di una soddisfazione. E' il quarto acquisto della stagione, ancora un arrivo a costo zero, non certo una “diminutio” per la società giallorossa, anzi un ulteriore fiore all'occhiello per Pasquale Foggia che ha badato alla qualità dei giocatori da aggregare al nuovo Benevento senza mai distogliere l'obiettivo da un “fair play” finanziario che di questi tempi deve essere uno degli obiettivi di ogni società, anche della più ricca.

Schiattarella è andato subito in campo e il livello di condizione non sembra affatto basso, anche se lui ha lasciato la truppa una mezz'ora prima per concedersi ai massaggi dei fisioterapisti. Buona condizione, subito integrazione con il resto della truppa, tanto che si può pensare sin d'ora che possa giocare magari una frazione della partita in programma mercoledì a Trento contro il Cittadella.

Il pomeriggio, senz'altro più mite rispetto ai giorni scorsi, è andato avanti a partitelle infinite, con la realizzazione di bei gol: da Insigne ad Armenteros, fino al giovane Sanogo, autore di una rete spettacolare proprio in chiusura. Allenamenti tirati anche per Lorenzo Del Pinto e Nicolas Viola, due della vecchia guardia, che sono parsi entrambi rinfrancati e pronti a scendere in campo contro il Cittadella.