La diretta web di Cittadella - Benevento Ultimo test in trentino per la truppa di Inzaghi

78' C'è l'esordio per Schiattarella che prende il posto di Tello

76' Tre cambi per il Benevento: dentro Del Pinto, Di Serio e Goddard

75' Per il Cittadella entra in campo anche Rosafio

74' Raddoppio giallorosso! Imperiosa discesa di Armenteros che serve Coda, l'attaccante giallorossa salta Maniero e insacca per il 2-0

71' Cambia la retroguardia giallorossa: dentro Volta e Tuia che sostituiscono Caldirola e Antei

70' Occasionissima per Coda che si trova a tu per tu con Maniero, ma spara fuori

66' Doppio cambio per il Cittadella: dentro Mora e Proia che prendono il posto di Ghiringhelli e Branca

64' Primo cambio per il Benevento: dentro Kragl al posto di Insigne

63' Caldirola perde palla che viene conquistata dal Cittadella: forte tiro di Pasa che viene respinto da Montipò nel migliore dei modi

57' Fuori Adorni e Iori per Camigliano e Pasa

55' Sul successivo corner va Caldirola di testa, ma la palla sorvola la traversa

53' Dialogo tra Tello Insigne, con quest'ultimo che va al tiro ma Paleari para con la punta delle dita. Sulla ribattuta ci prova Coda, con l'estremo difensore avversario che risponde deviando in calcio d'angolo

49' Lancio per Armenteros che arriva a tu per tu con Paleari, prova il tocco sotto ma la palla sfiora di poco il palo

47' GOL DEL BENEVENTO. Conclusione dal limite di Improta che colpisce il palo; sulla ribattuta si fionda Coda che, con la porta totalmente sguarnita, insacca per l'uno a zero

18:06 Inizia il secondo tempo. Per il Cittadella entrano Bussaglia, Celar e Panico. Nessun cambio per il Benevento

46' Termina il primo tempo. Cittadella - Benevento 0-0

45' Ammonito Caldirola

37' Bella palla di Viola per Insigne che, da buona posizione, si fa anticipare

28' La sfida prosegue senza ulteriori emozioni. Il Benevento gestisce il gioco, mentre il Cittadella prova a fare male in ripartenza

21' Ripartenza del Cittadella che trova impreparato il Benevento: Vrioni entra in area, va a tu per tu con Caldirola, prova il sinistro ma Montipò si fa trovare pronto deviando in angolo

19' Si fa vedere il Benevento con delle palle inattive, ma la retroguardia sannita sventa al meglio le minacce

14' Il Benevento gestisce il possesso alla ricerca dei varchi giusti

9' Pericolosa conclusione di Branca che colpisce la testa di Gyamfi, con la palla che va in angolo

5' Primi minuti senza sussulti. Il Benevento prova a costruire soprattutto dalla destra

17:03 Inizia la sfida

17:00 Le squadre entrano in campo

Ultimo test amichevole per il Benevento nel ritiro precampionato. Sul manto erboso dello stadio Briamasco di Trento, i giallorossi affronteranno il Cittadella, a poco più di due mesi dalla cocente sconfitta rimediata in semifinale play off. Partono dalla panchina i nuovi acquisti di casa sannita, tra cui anche l'ultimo arrivato Schiattarella. Per vedere la diretta streaming clicca qui. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

CITTADELLA (4-3-3): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Vita, Iori, Gargiulo; Vrioni, Branca, Diaw. A disp.: Maniero, Camigliano, Pasa, Mora, Rosa, Bussaglia, Proia, Rosagio, Panico, Maniero, Plechero, Celar, Varotto. All.: Venturato

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne, Tello, Viola, Improta; Coda, Armenteros. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Kragl, Tuia, Volta, Goddard, Di Serio, Vokic, Sanogo, Sau, Schiattarella. All.: Inzaghi

ARBITRO: Tremolada di Monza

ASSISTENTI: Ceolin di Treviso e Montagnani di Salerno