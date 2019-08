Benevento, finalmente agosto: le date da cerchiare in rosso E' il mese degli esordi in Coppa Italia e serie B. C'è voglia di vedere all'opera la nuova Strega

E' primo agosto, un mese attesissimo da parte degli sportivi perché sancisce l'inizio del calcio giocato. Il Benevento quest'oggi è tornato a casa dopo il ritiro di Pinzolo e Moena che ha tenuto impegnata la truppa di Inzaghi per ben ventiquattro giorni. Adesso i giallorossi godranno di un breve e meritato riposo, prima di cominciare a lavorare sotto al sole cocente del Sannio a partire da domenica.

E' importante menzionare il prossimo 4 agosto, quando terminerà la campagna abbonamenti. Al momento si è vicini alle 7mila unità, ma è chiaro che nonostante la conferma dei prezzi non si raggiungerà lo stesso numero fatto registrare nella passata stagione.

Parlavamo degli impegni ufficiali: la prima data da cerchiare in rosso è quella del prossimo 6 agosto. Alle ore 20, partirà la nuova serie B con la cerimonia del calendario. Ovviamente non manca la "classica" attesa legata a questo evento, con il Benevento e i suoi tifosi che sono impazienti di conoscere la prima avversaria in campionato.

Il giorno successivo si riapriranno i cancelli del Vigorito per la sfida amichevole con il Castrovillari, con orario ancora da definire. Sarà la prima uscita, seppur in amichevole, del Benevento di Inzaghi davanti al proprio pubblico nel Sannio.

L'undici agosto si tornerà al Vigorito, per la prima gara ufficiale: i giallorossi sfideranno una tra Monza e Alessandria nel secondo turno di Coppa Italia. In caso di passaggio del turno, la Strega affronterà la Fiorentina al Franchi il 18 agosto per un incontro che sarebbe molto importante, soprattutto perché contro un'avversaria di categoria superiore a una settimana dall'inizio del campionato.

La serie B, come noto, partirà il 24 agosto. La seconda giornata, invece, sarà di scena il 31. Insomma, quest'oggi è cominciato un mese che riconsegna definitivamente il Benevento ai suoi tifosi, con l'inizio delle varie competizioni che permetteranno a Inzaghi di testare ancor di più il lavoro svolto in ritiro. Manca davvero poco, quindi, per tornare al Vigorito che tra l'altro si presenterà agli spettatori con una nuova veste, grazie ai seimila sediolini fatti installare dalla società nei settori Curva Sud e Ospiti. L'attesa sta per finire.