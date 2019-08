Benevento, l'amichevole col Castrovillari diretta da Ayroldi "Figlio d'arte", appena 28 anni, neopromosso dalla serie C

Si è già messa in moto la macchina organizzativa per la partita amichevole in programma mercoledì 7 agosto alle ore 18 allo stadio Vigorito. Partita ufficiale per cui è stata designata anche la terna arbitrale, che è tutta pugliese: il direttore di gara sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, un nome importante nell'ambito arbitrale, figlio d'arte, appena promosso nella Can B. Il 28enne arbitro pugliese ha come fiori all'occhiello la finale play off tra Trapani e Piacenza (vinta dai siciliani) e la finale di Coppa Italia tra Viterbese e Monza (vinta dai laziali). Sarà coadiuvato a Benevento da due assistenti entrambi pugliesi: Luigi Lanotte e Vincenzo Soricaro, entrambi di Barletta.