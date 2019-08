Benevento, primo allenamento: l'Antistadio apre le porte Appuntamento a domenica alle 18 quando la squadra di Inzaghi si ritroverà in città

C'è una sorpresa per la tifoseria giallorossa. Che crediamo sia gradita a tutti. La ripresa degli allenamenti della squadra di Inzaghi sarà a porte aperte.

Domenica pomeriggio, dunque, alle 18, i tifosi della strega potranno darsi appuntamento all'Antistadio per accogliere degnamente la squadra giallorossa che si appresta a disputare il suo terzo campionato di serie B della storia. Un campionato comunque storico, visto che coincide con il suo compleanno a 90 anni dalla nascita (1929).

Sarà l'occasione per vedere subito all'opera Pippo Inzaghi e dare una sbirciatina ai nuovi volti, quelli di Marco Sau, Pasquale Schiattarella, Oliver Kragl e Nicolò Manfredini. Sarà anche l'occasione per rendersi conto del grado di preparazione della squadra, dell'adattamento al nuovo modulo (4-4-2), della voglia che pervade tutti di riscattare l'amarezza della passata stagione.

Il presidente Vigorito, dopo i 25 lunghi giorni di ritiro, ha voluto che si ripristinasse subito l'afflato tra squadra e tifoseria ed ha fatto sì che le porte dell'Antistadio si aprissero. Il connubio squadra-tifosi è alla base di ogni successo ed è ciò di cui ha bisogno il Benevento per imboccare la strada giusta in un campionato sempre difficile e ricco di insidie qual è quello di serie B.

Particolare non trascurabile, sarà anche l'occasione per testare i nuovi sediolini fissati sulle gradinate dell'Antistadio che renderanno certamente più confortevole la visione del primo allenamento dei giallorossi in terra sannita.