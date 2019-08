Curva Sud: "Ci sarà una coreografia per il novantenario" Gli ultras giallorossi: "Pronta una nuova T-Shirt. Terminato il murales dedicato a Imbriani"

Nuovo comunicato della Curva Sud che ha annunciato importanti iniziative in vista dell'inizio del campionato. Ecco il testo integrale:

Una nuova stagione calcistica è ormai alle porte. Dovremo affrontare un nuovo campionato che, si spera, ci veda sempre più protagonisti. Ma quello che più ci preme, è come sempre, primeggiare sui nostri gradoni ed in ogni dove, contro tutti gli antagonisti di turno. Non serve rimarcare, che per raggiungere questo obiettivo, occorre l’aiuto di tutto il popolo giallorosso, nessuno escluso. Dobbiamo essere un’unico corpo, e sostenere ad oltranza i nostri colori a prescindere da ogni cosa. Iniziando dall’amichevole di mercoledì prossimo, che si disputerà alle ore 18:00 contro il Castrovillari, dove vi invitiamo a presenziare tutti insieme, per caricare società e calciatori, che dovranno onorare nel migliore dei modi, il nome della nostra città. Come è noto a tutti, il 6 Settembre 1929, è l’anno di fondazione del Benevento calcio. Quest’anno, è la ricorrenza del novantesimo anno. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, quasi un secolo di storia, vissuti negli ultimi anni da assoluti protagonisti, e con l’anno della promozione nella massima serie, abbiamo scritto anche una pagina di storia indelebile ed indimenticabile. Per l’occasione, abbiamo ideato una nuova t-shirt rappresentativa, che comunicheremo a mezzo post, quando la stessa potrà essere acquistata. E’, inoltre, in procinto di allestimento, una coreografia che coinvolgerà tutto il popolo giallorosso, sempre attinente ai nostri novant’anni di storia. Anche in questo caso, comunicheremo con un post, successivamente, tutti i dettagli in merito. Infine, riguardo la gigantografia/murales raffigurante il nostro eterno e mai dimenticato capitano Carmelo Imbriani che, è stata realizzata su una parete completa di un edificio sito in Via Massimo D’azeglio, e più precisamente difronte la nostra nuova sede, vi comunichiamo che è da poco terminato, ma ancora coperto da teloni per motivi di privacy. Lo stesso, verrà definitivamente scoperto, e quindi reso visibile al pubblico, in un giorno del mese di Settembre con data ancora da stabilire, giorno in cui seguirà una serata a tema con stand gastronomici, musica dal vivo, e terminerà con suggestivi fuochi pirotecnici. Avanti Sanniti, avanti Ultras!