Benevento, ecco la numerazione per la Coppa Italia Confermata la dieci sulle spalle di Viola. A Kragl la 7

Il Benevento ha ufficializzato i numeri di maglia che i calciatori utilizzeranno in Coppa Italia. La numerazione non dovrebbe subire modifiche per il campionato, anche se sarà possibile effettuare dei cambiamenti. Ecco la lista completa:

Lorenzo Montipò: 1

Francesco Rillo: 2

Gaetano Letizia: 3

Lorenzo Del Pinto: 4

Luca Caldirola: 5

Siriky Sanogo: 6

Oliver Kragl: 7

Andres Tello: 8

Massimo Coda: 9

Nicolas Viola: 10

Christian Maggio: 11

Nicolò Manfredini: 12

Alessandro Tuia: 13

Massimo Volta: 14

Riccardo Improta: 16

Bright Gyamfi: 18

Roberto Insigne: 19

Giuseppe Di Serio: 20

Cy Goddard: 21

Piergraziano Gori: 22

Luca Antei: 23

Marco Sau: 25

Dejan Vokic: 27

Pasquale Schiattarella: 28

Samuel Armenteros: 33