Abbonamenti Benevento, i tifosi chiedono una proroga Tante segnalazioni da parte di sostenitori che non riusciranno ad abbonarsi entro domenica

Mancano poco più di 48 ore alla fine della campagna abbonamenti del Benevento, la quale fino a ieri contava quasi 7mila emissioni. Un dato che, nonostante la conferma dei prezzi attuati lo scorso anno, vede un decremento di tifosi fidelizzati. I dati, comunque, sono i migliori della categoria, a testimonianza del grande momento storico che la Benevento calcistica sta attraversando da qualche anno a questa parte.

Con l'approssimarsi della chiusura della campagna, però, sia sui social che con diverse mail o telefonate giunte in redazione, molti tifosi chiedono alla dirigenza un'ulteriore cortesia: quella di poter prorogare di qualche settimana il termine ultimo per le sottoscrizioni. Nonostante la vendita sia attiva da oltre un mese, in molti non riusciranno a sottoscrivere in tempo l'abbonamento a causa di svariati motivi. Considerato che il campionato comincerà il 24 agosto, quindi, invocano la società per avere qualche altro giorno a disposizione, in modo da assicurarsi un posto al Vigorito per tutto l'arco di una stagione che, secondo le premesse, vedrà ancora una volta il Benevento protagonista.