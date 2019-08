Benevento - Castrovillari, biglietto omaggio agli abbonati La prevendita comincerà domani dalle 10

Il Benevento Calcio comunica che dalle ore 10:00 di domani 3 agosto, sul circuito autorizzato TicketOne, saranno disponibili i biglietti d’ingresso per assistere alla gara amichevole Benevento-Castrovillari, in programma mercoledì 7 agosto, alle ore 18:00, presso lo stadio "Ciro Vigorito".



Per la suddetta gara, la Società ha previsto l'ingresso "gratuito" per coloro i quali entro il 4 agosto avranno acquistato l’abbonamento al prossimo Campionato Serie BKT 2019/20. L’abbonato, previa esibizione del documento di riconoscimento, della Fidelity Card e della “ricevuta-segnaposto” rilasciata in fase di sottoscrizione, potrà richiede il "biglietto omaggio" presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito”.



* L’abbonato avrà accesso solo ed esclusivamente nel proprio settore di competenza, ad eccezione degli abbonati nei settori di Tribuna Inferiore, Tribuna Superiore Scoperta, Tribuna Superiore Coperta e Tribuna Centrale che, causa lavori di ristrutturazione, avranno accesso nel settore distinti.



PREZZI TAGLIANDI

SETTORE INTERO

CURVA SUD 5

CURVA NORD 5

DISTINTI 5

CURVA NORD OSPITI 5

* I prezzi sono comprensivi di prevendita.



- Punti vendita Ricevitorie Listicket (gruppo Ticketone) di Benevento e provincia



Tabaccheria Collarile - Benevento, Piazza S. Modesto 34/36

Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19

Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5

Tabacchi Saginario C/o centro commerciale I Sanniti – Benevento, Via dei Longobardi 24



Per conoscere i punti vendita nazionali Listicket (gruppo TicketOne) cliccare qui ed inserire indirizzo, CAP o città per la scelta del punto vendita.

I suddetti biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, sono acquistabili anche online sul sito http://www.listicket.com.

- Botteghini stadio “Ciro Vigorito”

Da sabato 3 agosto a mercoledì 7 agosto p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito", potranno essere acquistati i tagliandi per la suddetta gara.

- Persone Diversamente abili

I tagliandi riservati alle persone “Diversamente abili” potranno essere richiesti e ritirati presso i botteghini dello Stadio, mercoledì 7 agosto, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Clicca qui per visualizzare tutte le informazioni utili.



- Settore Ospiti

La vendita presso le rivendite nazionali e online avrà inizio sabato 3 agosto, alle ore 14:00, e sarà aperta fino alle ore 19:00 di martedì 6 agosto p.v.. Divieto di acquisto per i residenti in Benevento e provincia.