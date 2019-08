Benevento, che entusiasmo: bagno di folla all'Imbriani La Strega è stata sommersa dall'affetto della sua gente. E' questa la strada giusta

Rullo di tamburi, mani che battono e voci all’unisono. E’ così che è stato accolto il Benevento nel primo allenamento disputato nel Sannio, dopo i faticosi ventiquattro giorni vissuti tra Pinzolo e Moena. L’Imbriani era pieno come un uovo, circa 2mila tifosi hanno riabbracciato la comitiva giallorossa con un entusiasmo indescrivibile. Alla faccia del periodo vacanziero. La delusione con la quale si è chiusa la scorsa stagione è ormai un lontano ricordo. La piazza ha ricaricato le batterie ed è pronta a sostenere il Benevento in un altro tortuoso cammino nel campionato di serie B. La tifoseria ha dato spettacolo, con fumogeni e anche una coreografia con bandierine giallorosse, tra l’altro alcune di esse raffiguranti il mai dimenticato Carmelo Imbriani. Il presidente Vigorito, che sedeva in panchina insieme a Pasquale Foggia e Diego Palermo, spesso si lasciava andare all’entusiasmo della gente accompagnando i cori battendo le mani.

I calciatori sono stati accolti con scroscianti applausi e subito si sono messi al lavoro. La seduta è stata caratterizzata da diverse esercitazioni fisiche, per poi passare a una partitella a metà campo con le due squadre schierate sempre con il 4-4-2. Interessanti diverse posizioni, tra cui quella di Kragl come esterno sinistro di difesa e la coppia di centrocampo formata da Viola e Schiattarella. Ha lavorato a parte solo capitan Maggio.

I tifosi hanno seguito le giocate dei giallorossi con grande partecipazione, rispondendo con giubilo a qualche intervento particolare. Prima di passare a delle ripetute finali a tutto campo, la squadra al gran completo si è recata sotto la gradinata per un saluto finale.

All’esterno dello stadio l’entusiasmo è salito ancor di più, con i tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori che si spostavano al Vigorito per andare negli spogliatoi. Un boato c’è stato con l’uscita di Pippo Inzaghi e il presidente Oreste Vigorito che sono stati letteralmente sommersi dall’affetto della gente.

Un inizio così è senz’altro di buon auspicio per una stagione che si prevede lunga e difficile. Al Benevento servirà questo coinvolgimento in maniera costante, per cercare di imporsi da protagonista tra i cadetti. I numeri che sta facendo registrare la campagna abbonamenti lasciano ben sperare, così come quanto visto quest’oggi. Si prevede il bis mercoledì, quando i cancelli del Vigorito si apriranno per l’amichevole con il Castrovillari. Fischio d'inizio ore 18. Il Benevento e tutto il Sannio hanno voglia di continuare a sognare.