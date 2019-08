Inzaghi ritrova Berlusconi e Galliani: sarà Benevento - Monza L'incontro di Coppa Italia si giocherà domenica al Vigorito. Domani comincia la prevendita

Sarà Benevento – Monza la sfida che si giocherà domenica per il secondo turno di Coppa Italia. Un incontro suggestivo, dato che a dirigere il club lombardo sono l’ex premier Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, i quali conoscono alla perfezione il tecnico giallorosso Pippo Inzaghi per aver scritto insieme la storia ai tempi del Milan. Ci piace prevedere un abbraccio tra le parti proprio nel Sannio, in occasione di un incontro che senza dubbio regalerà emozioni ai diretti interessati.

La formazione biancorossa ha battuto pochi minuti fa l’Alessandria con il risultato di 2-0, grazie alle reti di Iocolano e Brighenti. A guidare il Monza è un’altra vecchia conoscenza di Superpippo: quel Cristian Brocchi con il quale ha condiviso lo spogliatoio del Milan fino al 2008.

Nei prossimi giorni la Lega A emanerà un comunicato riguardante l’orario dell’incontro. Intanto, a partire da domani partirà la prevendita che prevede uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto a tutti gli abbonati.