Maggio: "Ieri bellissima giornata. Era quello che volevamo" Il capitano giallorosso ha sottolineato il grande calore mostrato dai tifosi

La grande accoglienza riservata dai tifosi alla squadra in occasione del primo allenamento nel Sannio, non ha lasciato indifferenti i calciatori del Benevento. Subito dopo la fine della seduta, alle numerose richieste di autografi e selfie, sono apparsi visibilmente entusiasti per il grande affetto mostrato dalla piazza. A sottolinearlo anche capitan Maggio, che nonostante il lavoro differenziato ha visto da vicino lo spettacolo offerto dalla tifoseria, tanto da pubblicare un eloquente post su Instagram:

"Ieri è stata una bellissima giornata con tantissimi tifosi a salutarci e sostenerci per questa nuova stagione. Era proprio quello che volevamo. Forza Strega".