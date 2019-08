Serie B, domani il calendario: ecco i criteri di compilazione Cresce l'attesa per la cerimonia che si terrà ad Ascoli

Domani, martedì 6 agosto, prende il via ufficialmente alle ore 20 la stagione ufficiale della Serie BKT 2019/2020. Sarà infatti presentato il calendario nel meraviglioso scenario del Chiostro di San Francesco, uno dei luoghi più suggestivi di Ascoli e una delle tante ricchezze dei 20 luoghi del Campionato degli Italiani, simbolo di tradizione, storia e cultura. Con questo appuntamento la Lega B rafforza ancora una volta il legame con i territori, da sempre elemento imprescindibile nella politica del presidente Mauro Balata.

È il 90° compleanno della Serie B e l’88a edizione (mancano infatti le stagioni 1943/44 e 1944/45 mai disputate a causa della guerra). Per questo motivo sarà presentato nel corso della serata un logo speciale per celebrare l’anniversario, mentre sul palco saranno chiamati, dalla conduttrice Monica Bertini e da Marco Amabili, ospiti che ricorderanno questa bellissima e lunga avventura.

La cerimonia del calendario, organizzata grazie al supporto del Comune di Ascoli Piceno e dell’Ascoli Calcio 1898 FC, vedrà anche la presentazione del nuovo pallone ufficiale Kappa e dei progetti sociali 2019/2010, altro fiore all’occhiello del presidente Balata e della Lega B.

Il campionato parte sabato 24 agosto, con un anticipo venerdì 23, e si chiude giovedì 14 maggio 2020. Prevede quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile. Si gioca a Pasquetta lunedì 13 aprile. Confermato il format natalizio che ha riscontrato successo sia a livello di pubblico che di spettacolo sportivo: dopo il 21 dicembre si scende in campo per il boxing day, il 26 dicembre, e domenica 29 dicembre, mentre la sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 18 gennaio 2020 in concomitanza con il girone di ritorno.

Nella costruzione delle sequenze di gare in casa e trasferta si è tenuto conto dei seguenti criteri:

a) nelle ultime quattro giornate le gare in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta;

b) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

c) nel caso di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

d) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di Società:

- SALERNITANA / JUVE STABIA

- PISA / LIVORNO

- SPEZIA / VIRTUS ENTELLA

e) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità dello stadio e/o concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza richiesti da: Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, Amministrazioni comunali e/o coincidenze con eventi sportivi calcistici (gare Nazionali FIGC) e non calcistici;

f) nelle città che presentano due squadre che utilizzano, in campionati diversi (SERIE A TIM E SERIE BKT), lo stesso impianto di gioco, si è cercato di ottenere, compatibilmente con quanto sopra esposto e in conseguenza del disallineamento con alcuni turni di campionato del calendario Serie A TIM, l’alternativa al meglio per le società:

- UDINESE / PORDENONE

- HELLAS VERONA / CHIEVOVERONA

Nella costruzione degli abbinamenti delle società, al fine di determinare i singoli incontri, si sono seguiti i seguenti criteri:

a) non sono previste “teste di serie”, per cui tutte le società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

b) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dello scorso campionato;

c) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata del campionato 2018/2019.