Benevento-Monza, che storie. Brianzoli mai vincenti Anche una finale per lo scudetto nella categoria Berretti con vittoria sannita

Benevento-Monza, a dispetto di quello che può dire la memoria rovistando nel passato, non è affatto un inedito. Il primo precedente risale proprio alla Competizione tricolore, Coppa Italia 1982-83. Quella dei “grandi” come si diceva una volta, alla quale si era qualificata la squadra giallorossa della precedente stagione guidata da Gastone Bean e che si era classificata al quinto posto.

Dunque qualificazione alla Coppa con le squadre di A e B e inserita nel “girone 1” insieme a Torino, Cagliari, Palermo, Monza e Reggiana. Prima partita mercoledì 18 agosto 1982 proprio a Monza. Termina 1 a 1: brianzoli in vantaggio al 58' col centravanti Marronaro, pareggio del Benevento all'89' grazie ad un gol di Enzo Bozzi. Anche quella squadra che aveva nelle sue fila gente del calibro di Tarocco, Ventura, Laurenti, Orati, Zitta e Guido Carboni, che poi sarà anche allenatore dei giallorossi, era guidata da Gastone Bean. Il girone lo vinsero Torino e Cagliari, ma il Benevento si comportò egregiamente.

IN CAMPIONATO. Veniano alle sfide di campionato, che sono quattro. Stagione 2009-10, il Benevento, dopo la delusione col Crotone in finale è affidato a Leo Acori ed è inserito nel girone Nord. Alla terza giornata, il 6 settembre del 2009, è di scena proprio al Brianteo. Partita sofferta: al vantaggio del monzese Samb (21') risponde solo in extremis Cattaneo con una rete al 93'. Di tutt'altro tenore la partita di ritorno, che si conclude con un rotondo 3 a 0 per i giallorossi. passati nel frattempo sotto la guida di Camplone. Al 72' sblocca Clemente su punizione, raddoppia Bueno all'89', chiude Gigi Castaldo con un gran gol di “cucchiaio” al 90'. In quel Monza giocano anche Mirko Eramo e Alessanro Tuia, nel Benevento c'è l'immortale Ghigo Gori.

Il Benevento ritrova il Monza due stagioni dopo: 2011-12. Il 16 dicembre 2011 si gioca in anticipo al Brianteo: la squadra giallorossa, dopo la rinuncia di Simonelli, è passata sotto la guida del duo Imbriani-Martinez. I giallorossi non giocano una gran partita, ma riescono a portare via i tre punti: rispondono al gol iniziale del monzese Valagussa, con un rigore di Vacca all'80' e un autogol dello stesso Valagussa su tiro di D'Anna all'84'.

Il ritorno è l'ultima partita di campionato, 7 maggio 2012. I play off sono rimasti una chimera, si pagano 2 euro, ma c'è aria pesante. Imbriani e Martinez provano un assetto alla Bielsa: 3-3-1-3. Segna Cia al 39' con un gran tiro che si infila nel sette e rompe la rete: attimi di esitazione, poi il gol viene convalidato. Il Benevento finisce un punto sotto la zona play off, il Monza è condannato ai play out.

Bilancio in campionato: tre vittorie ed un pari. Un pareggio anche in Coppa, Monza mai vincente coi giallorossi.

BERRETTI. Ma ci sono anche atre due partite da definire storiche tra Benevento e Monza, sono quelle delle finali del Torneo Berretti del 13 e 20 giugno 2009. Si assegna lo scudetto della categoria, il Benevento allenato da Pileggi vince all'andata all'Antistadio per 3 a 2 (Sodano, Emanuele Vacca, Pellicoro) e coglie il pari desiderato nella partita di ritorno al “Monzello”: segna subito Agyriba, pari dei lombardi al 16'. Finisce 1 a 1 e i giallorossi sono Campioni d'Italia della categoria Berretti. La gioia più grande per il compianto Ciro Vigorito che quella squadra aveva plasmato con cura certosina.