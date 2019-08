Benevento, abbonato a 6 ore dalla nascita E' sicuramente il più giovane tifoso della strega

Quando si dice che la passione non ha età. Provate a trovare un tifoso più giovane del piccolo Antonio Collarile. Record del mondo? Ma sì, difficile fare meglio. Già perché Antonio ha sottoscritto l'abbonamento al Benevento che aveva visto la luce da appena 6 ore e 20 minuti. Merito del papà Vincenzo, ovviamente, che non stava nella pelle per quel suo secondogenito nato lo scorso 25 luglio e voleva fargli un regalo adeguato. E che cosa meglio di un abbonamento al nuovo campionato della strega?

Antonio è senz'altro il più giovane abbonato del Benevento, tifoso lo diventerà più in là, quando scoprirà la magia di quei due colori che si ispirano al sole e al cuore. Con l'auspicio che possa subito godere di tante vittorie e dei migliori campionati.