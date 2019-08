Benevento, i dati prevendita di biglietti e abbonamenti Quasi mille unità per l'amichevole con il Castrovillari

Sono attive ben tre prevendite per i tifosi giallorossi. Oltre alla campagna abbonamenti, che come noto è stata prorogata dalla società fino al 22 luglio, sono disponibili anche i biglietti per l'amichevole con il Castrovillari e dell'esordio in Coppa Italia con il Monza.

Al momento c'è stato un piccolo incremento per quanto riguarda le tessere di fidelizzazione, che hanno raggiunto il dato di 7167 unità, 26 in più rispetto a ieri.

Per il match con il Castrovillari, in cui gli abbonati godono del biglietto omaggio, si contano 994 emissioni, di cui 919 riservate per l'appunto ai possessori della tessera. Sono 75, quindi, i paganti.

Per la Coppa Italia, che al momento è in fase di prelazione, si sono registrate 313 emissioni.