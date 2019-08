Benevento, ad Ascoli è il giorno del calendario di B La società giallorossa sarà rappresentata dalla responsabile alla comunicazione, Iris Travaglione

E' il giorno del calendario della B. E' un giorno suggestivo per i tifosi delle 20 squadre cadette. E non dite che non conti nulla, solo perché prima o dopo bisogna incontrarle tutte.

Il calendario ha la sua importanza, incontrare prima o dopo un avversario ha sempre il suo peso, anche se magari ci si accorge solo nel corso della stagione che quella gara lì è un big match che non avevi affatto considerato.

Il computer della Lega è pronto, con tutti i suoi condizionamenti che in parte sono stati resi noti. Due sono assolutamente ininfluenti per il Benevento. Quali? Quelli per i quali non si possono affrontare alla prima e all'ultima giornata le squadre incontrate lo scorso anno. Ininfluente, dicevamo per i giallorossi, che affrontarono il Lecce alla prima e il Brescia all'ultima. Due squadre che la strega non avrebbe mai potuto affrontare quest'anno, né alla prima, né all'ultima, né mai, visto che sono entrambe in A.

L'altra “regoletta” è che non sono previste teste di serie. Dunque il fatto che il Benevento si sia classificato lo scorso anno al terzo posto non ha alcun valore per il calendario: puoi prendere l'Empoli, così come il Frosinone o il Chievo, che nel computer hanno lo stesso peso delle neo promosse Trapani, Juve Stabia, Pordenone, Virtus Entella e Pisa.

Andando a spulciare la prima dello scorso anno si può anticipare che non si affronteranno tra loro Cremonese e Pescara, Venezia e Spezia, Ascoli e Cosenza, Cittadella e Crotone: si sono incontrati alla prima dello scorso anno, oggi avranno altri avversari.

Inutile fare previsioni insomma, non resta che aspettare la lunga serata prevista nel bellissimo scenario del Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno: a presentare la serata saranno Monica Bertini e Marco Amabile (diretta alle 20 su Dazn e Raisport). Nel corso della serata ci sarà anche la presentazione del nuovo pallone ufficiale della Kappa, oltre ai progetti sociali per il 2019-20.

Il Benevento sarà rappresentato nel suggestivo scenario marchigiano dalla responsabile della comunicazione della società, Iris Travaglione.

LE DATE. Si parte sabato 24 agosto, con un anticipo venerdì 23, si chiude giovedì 14 maggio 2020. Il nuovo campionato prevede quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile. Si gioca a Pasquetta, lunedì 13 aprile. Confermato anche il format natalizio: dopo il 21 dicembre si scende in campo per il boxing day, il 26 dicembre, e domenica 29 Dicembre, mentre la sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 18 gennaio 2020 in concomitanza con il girone di ritorno.

Nella foto il Chiostro di San Francesco ad Ascoli dove si terrà la cerimonia del sorteggio del calendario di B