Ad Ascoli oggi anche riunione con gli arbitri della Can B Presenti per il Benevento il team manager Cilento e il collaboratore tecnico Bonomi

Prima del sorteggio tanto atteso per i calendari della serie B, è indetta per questo pomeriggio dalla Figc una riunione con gli arbitri della Can B che si terrà proprio ad Ascoli Piceno presso il Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo. La federazione ha invitato ad intervenire un dirigente, l'allenatore o il capitano di ciascuna società per approfondire le varie problematiche organizzative e di natura tecnica. Per il Benevento sono presenti il team manager Alessandro Cilento e il collaboratore tecnico di Inzaghi, Simone Bonomi.