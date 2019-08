Benevento, la prima a Pisa. Alla terza è già derby all'Arechi Giallorossi in trasferta all'Arena Garibaldi. Alla seconda arriva il Cittadella

Comincia col pepe il campionato di serie B del Benevento. In trasferta all'Arena Garibaldi di Pisa contro la neo promossa formazione toscana. Alla seconda è già Cittadella al Ciro Vigorito: la sfida play off dello scorso anno, replicata appena qualche giorno fa in amichevole a Trento. Alla terza è già derby all'Arechi: si viaggia in casa dei granata di Gian Piero Ventura. Un derby che arriva prestissimo. Alla quarta giornata a Benevento, invece, arriva il Cosenza.

Alla quinta giornata trasferta in casa della neo promossa Pordenone: si gioca, come è noto ad Udine.

Alla sesta c'è la neo promossa Virtus Entella al Vigorito. Alla settima il Benevento di Pippo Inzaghi è di scena a La Spezia. All'ottava c'è un'altra partita impegnativa al Vigorito: arriva il Perugia degli ex Iemmello e Di Ciara.

Alla nona si viaggia alla volta di Pescara, alla decima arriva la forte Cremonese.

All'11a giornata, il 2 novembre, è prevista la sfida con l'ex Bucchi: Benevento-Empoli.

Alla dodicesima altro derby al Menti contro la Juve Stabia.

Tredicesima giornata sfida sentira al Vigorito tra Benevento e Crotone.

Alla 14a il 30 novembre si va in casa del Venezia, l'ex squadra di Inzaghi. Quindicesima al Vigorito arriva il Trapani.

Alla sedicesima si viaggia alla volta di Livorno: è il 14 dicembre.

17a giornata c'è un altro grande big match: è la sfida tra Inzaghi e Nesta, Benevento-Frosinone. Si gioca il 21 dicembre, tre giorni prima di Natale.

Alla 18a giornata il 26 di Dicembre il Benevento sarà di scena a Verona contro il Chievo.

Si chiude il 29 dicembre alla 19a giornata al Ciro Vigorito contro l'Ascoli.

Al ritorno le partite si invertono: dunque il Benevento aprirà il girone discendente in casa col Pisa, ma chiuderà in casa dell'Ascoli.

Il 13 aprile, il giorno di Pasquetta, i giallorossi saranno di scena a Crotone.