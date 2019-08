Benevento, le "grandi" tutte nel finale All'11a l'Empoli, alla 17a il Frosinone, alla 18a il Chievo. Ma anche l'inizio è impegnativo

Evitato un ex, Umberto Eusepi passato all'Alessandria, se ne becca subito un altro: Raul Asencio. E' la ruota del calcio, che gira e finisce col farti rincontrare sempre le stesse facce. Il centravanti spagnolo, che in giallorosso non ha lasciato una grande traccia, è pronto a suonare la carica contro la sua ex squadra proprio alla prima di campionato. Esordio suggestivo a due passi da Piazza dei Miracoli e dalla Torre pendente, proprio lì dove il Benevento di Baroni fece l'ultimo passo decisivo verso i play off tre stagioni fa. E dunque, dopo la caduta in C, il Pisa riprende proprio da quello stesso avversario.

Detto della prima, che ha sempre la sua suggestione ed un'importanza particolare (chi parte bene è a metà dell'opera...), il calendario del Benevento si dipana su un saliscendi di difficoltà: alla seconda già la sfida coi veneti di Venturato. Non s'è fatto a tempo a dimenticarsi di quello sciagurato play off, che si ricomincia ancora da loro. In mezzo c'è quella amichevole di Trento, che ha contribuito almeno a stemperare quella incancellabile amarezza.

Terza giornata, dopo la sosta, è già derby batticuore all'Arechi: 14 settembre, si testa la forza della squadra di Gianpiero Ventura. In un clima già di battaglia. Poi una serie di out siders: Cosenza, Pordenone, Virtus Entella, Spezia, prima che al Vigorito il 19 ottobre scenda il Perugia di Oddo. Sfida tra amici, non solo il presidente Santopadre, ma anche un bel gruppo di ex, da Iemmello a Di Chiara, a Buonaiuto (se non andrà a Chiavari...). Bella sfida, così come non può essere sottovalutata quella della settimana successiva in casa col Pescara di Zauri. Alla decima si saggia la forza della Cremonese di Rastelli, che sembra ormai ad un passo da Daniel Ciofani.

2 novembre, commemorazione dei defunti: allo stadio Vigorito c'è l'Empoli di Cristian Bucchi e di Pippo Bandinelli. Sfida dal sapore speciale. All dodicesima derby al Menti con la Juve Stabia.

Ma le partite più impegnative sono sulla carta nel finale di girone. Alla 17a giornata c'è un Benevento-Frosinone che è tutto un programma, Inzaghi contro Nesta, forse già in palio uno spicchio di promozione. E' il 21 dicembre, sabato. L'inizio di un vero e proprio tour de force, per tutti. Il cosiddetto boxing day: perchè giovedì 26 si replica e il Benevento è di scena a Verona contro il Chievo, mentre domenica 29 si “triplica” con l'arrivo dell'Ascoli al Vigorito. Tre partite in nove giorni, feste col fiatone. Per tutti.

Poi c'è la lunga sosta. Si riprende nientemeno che il 18 gennaio 2020: il Benevento ovviamente riceverà il Pisa al Ciro Vigorito. Nel ritorno c'è la particolarità della sfida nel giorno di Pasquetta: il 13 aprile. Per i giallorossi gita fuori porta a Crotone, sperando che santifichino alla grande la Pasqua.