Benevento, bene anche l'ultima amichevole Inzaghi mischia le carte. Primo test per Marco Sau ed è subito doppietta

Vigilia di Coppa Italia, come le verifiche prima di un esame. Inzaghi stravolge la squadra che aveva battuto il Cittadella, perchè vuole rendersi conto della condizione di tutti. Di Maggio e Sau in particolar modo. E le risposte sono positive per i due esperti giocatori giallorossi. Il capitano entra anche in qualche scontro poco morbido e ne esce senza danni, “Pattolino” gioca con disinvoltura in avanti, regalandosi anche la prima doppietta in giallorosso. Segnali positivi, quelli che cercava Superpippo.

E' una specie di gioco delle coppie: il 4-4-2 non si tocca, si parte da quel sistema di gioco per verificare che tutti possano interpretarlo al meglio. E così al centro della difesa ci sono Volta e Tuia, due che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra di B. Forse (forse...) però saranno loro a dover far posto agli altri due colleghi di reparto, Antei e Caldirola. Altro giro, altra coppia. Quella degli esterni difensivi: Maggio e Letizia possono essere i titolari designati, anche se c'è Gyamfi che può dire la sua su entrambe le corsie. Nuova anche la coppia di esterni alti: Vokic a destra, Kragl a sinistra. Il tedesco sembra meno vivace dello sloveno, ma quando carica il sinistro vengono giù le porte. Una sola volta, nel primo tempo, si libera al tiro e il rumore che il pallone fa schiantandosi sul palo lo sentono tutti. Oliver è un'arma in più, da utilizzare con efficacia quando sarà al meglio della condizione. Vokic sull'altro versante fa passi da gigante: si muove con grande naturalezza ed è sempre più padrone del ruolo.

Ancora una coppia inedita in un altro settore nevralgico, il centrocampo: ci sono Del Pinto e Schiattarella, con l'ex spallino padrone assoluto del suo ruolo. Che sia quello di regista davanti alla difesa o da mezzala più avanzata. Da quella posizione indovina un assist d'oro per Marco Sau che scatta con intelligenza e tempismo e non sbaglia il suo primo gol ufficiale in maglia giallorossa. Del Pinto lo conosciamo tutti: è uno scudiero affidabile per tutti, fa il lavoro sporco e consente al compagno di reparto di giocare in tranquillità.

L'ultima coppia è quella formata proprio da Sau e Armenteros, con Coda in panchina. C'è tanta qualità lì davanti, ma allo svedese piacciono troppo i ghirigori e in qualche circostanza spreca occasioni ghiotte.

Dopo 20 minuti della ripresa entrano tutti gli altri: Gyamfi, Antei, Caldirola, Rillo, Insigne, Tello, Viola, Improta, Coda e Di Serio. Una squadra nuova, che potrebbe essere persino quella titolare. Inzaghi si liscia le mani, ha un bel gruppo e tanta qualità da gestire. Farà un gran lavoro di sintesi per scegliere l'undici di Coppa. Sapendo che comunque scelga, avrà nelle mani sempre una fuoriserie.

L'amichevole finisce 6 a 0: per le cronache è la sesta vittorie su sei amichevoli disputate dai giallorossi, con 35 gol segnati e uno solo subito. Numeri d'estate, che hanno un valore relativo. Ma se il buon giorno di vede al mattino...

Benevento-Castrovillari 6-0

BENEVENTO (4-4-2): Gori (1' st Manfredini); Maggio (21' st Gyamfi), Volta (21' st Antei), Tuia (21' st Caldirola), Letizia (21' st Rillo); Vokic (21' st Insigne), Del Pinto (21' st Tello), Schiattarella (21' st Viola), Kragl (21' st Improta); Armenteros (21' st Coda), Sau (21' st Di Serio). A disp.: Montipò, Sanogo, Goddard. All.: Inzaghi.

CASTROVILLARI (4-3-3): Manno (1' st La Rosa); Mattei (1' st Consiglio), Ferrante, Vona (30' st Lucido), Greco; Miocchi, Mansueto (32' st Guzzovaglia), Chironi (1' st Kraina); Puntoriere (1' st Bellomonte), Cangemi (15' st Costabile), Gagliardi (1' st Barilaro). A disp.: La Rosa, De Pace. All.: Marra.

ARBITRO: Ayroldi di Mofetta

Guardalinee: Soricaro e Lanotte

MARCATORI: 3' pt Armenteros, 13' pt Sau, 34' pt Tuia, 42' pt Sau, 6' st Armenteros, 44' st Di Serio