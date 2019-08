Benevento, Caldirola avvisa il Monza: "Vogliamo la Fiorentina" Il centrale difensivo: "Messi minuti nelle gambe in vista della Coppa Italia"

Ha giocato l’ultimo spezzone di partita, tanto è bastato per fargli assaggiare il campo in vista dell’importante sfida di domenica con il Monza. Luca Caldirola ha commentato così il test vinto contro il Castrovillari ai microfoni di Ottochannel:

“E’ stata una partita utile per mettere minuti nelle gambe e per essere pronti alla sfida di domenica con il Monza. Visto l’ottimo numero di abbonamenti emessi, mi aspetto una bella cornice di pubblico: siamo desiderosi di passare il turno perché vogliamo affrontare la Fiorentina. Il calendario? Sarà una delle serie B più complicate degli ultimi anni. Onestamente non lo vedo, ma penso partita dopo partita a cominciare dal Pisa”.

Caldirola si è soffermato anche sulla difesa giallorossa, reputata dagli addetti ai lavori una delle migliori della categoria: “Nel calcio le difese vincono i campionati e sotto questo punto di vista siamo ben attrezzati. Di sicuro daremo filo da torcere al mister”.