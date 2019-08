Benevento, Inzaghi: "I nostri pensieri sono solo sul Monza" Il tecnico giallorosso: "Il risultato di oggi lascia il tempo che trova"

Al termine del test vinto dal Benevento con il Castrovillari per 6-0, il tecnico giallorosso Inzaghi si è soffermato ai microfoni di Ottochannel. Ecco il suo commento:

"Il risultato lascia il tempo che trova. Era una giornata molto calda, la squadra ha cercato di mettere in pratica ciò che prepariamo nel corso della settimana. Ho schierato in campo chi aveva un minore minutaggio, mentre domani coloro che hanno giocato di meno con il Castrovillari affronteranno la Primavera. Cercheremo di arrivare pronti alla sfida di domenica con il Monza. Il nostro obiettivo primario è il campionato, ma è chiaro che ci teniamo molto a far bene in Coppa Italia. Bisogna ripagare l'entusiasmo della gente che ci è stato dato ben prima di giocare. Questa fiducia ci inorgoglisce".

Ha poi parlato del Monza: "E' una squadra che con la Lega Pro non c'entra nulla. Brocchi è un tecnico preparato e sarà un piacere ritrovarlo insieme al presidente Berlusconi e Galliani, con i quali ho condiviso gioie immense. Dobbiamo affrontare questa sfida nel modo giusto, perché sarebbe importante affrontare la Fiorentina al terzo turno".

Ha chiuso con una parentesi sul calendario: "Lo guardo poco. Ciò che posso dire è che dobbiamo farci trovare pronti. Il Pisa è una formazione neopromossa, dalla sua parte avrà grande entusiasmo alla prima di campionato. I nostri pensieri, però, al momento sono solo sul Monza. Sono certo che se giochiamo come sappiamo, faremo bene".