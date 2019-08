Benevento, il 13 agosto sfida alla Vastese di Amelia L'incontro si giocherà allo stadio Aragona

Nuova amichevole per il Benevento che il prossimo 13 agosto sfiderà la Vastese allo stadio Aragona. Il fischio d'inizio è fissato alle 18. Sarà il settimo test amichevole per la truppa di Inzaghi in questo precampionato, a cavallo tra l'incontro con il Monza e il possibile terzo turno di Coppa Italia che potrebbe vedere la Strega affrontare la Fiorentina al Franchi, in caso di successo con i brianzoli.

E' un test "estivo" che si ripete, dato che fu giocato anche due anni fa, sempre in casa dei biancorossi. In quell'occasione il Benevento si preparava al suo primo campionato di serie A e vinse con il punteggio di 3-1: reti di Gravillon, Coda e Puscas.

A guidare la formazione abruzzese è un'altra vecchia conoscenza di Pippo Inzaghi, quel Marco Amelia con cui ha condiviso l'esaltante esperienza dei mondiali del 2006, culminati con la storica vittoria degli azzurri in finale con la Francia.