un tifoso da new york sottoscrive 15 abbonamenti da regalare

Tanto più lontana è la distanza dalla terra natia, tanto più è forte il senso di appartenenza. La dimostrazione? Prendete Antonio Attanasio, 58 anni, beneventano doc, ma che vive e lavora a Staten Island, uno dei cinque quartieri di New York, insieme alla sua famiglia. Appena può plana nel Sannio per vivere da vicino le gesta dei suoi giallorossi, qualche partita della Strega che vale più di una festa in famiglia. Il legame di Antonio con la sua gente e la squadra giallorossa è fortissimo, tanto che ha pensato di sottoscrivere ben quindici abbonamenti in Curva Nord. Ogni settimana dunque ci saranno quindici tagliandi disponibili di cui potranno usufruire altrettanti tifosi poco abbienti che non possono permettersi il costo di un biglietto per la partita. Le 15 persone saranno segnalate ogni volta dalla Caritas di Don Nicola De Blasio. Un gesto davvero molto bello, che merita il plauso dell'intera comunità beneventana. Una sensibilità eccezionale e un legame indissolubile con la propria terra. Per Antonio Attanasio sarà come essere presente ogni settimana al Vigorito per urlare la sua vicinanza al Benevento e alla sua gente.