Benevento, per Di Serio un contratto professionistico Il giovane calciatore ha sottoscritto un accordo fino al 2021

Soddisfazione per Giuseppe Di Serio. Il giovane calciatore ha sottoscritto un contratto professionistico con il Benevento Calcio, dopo le ottime cose mostrate nel corso precampionato. L'attaccante nativo di Trento è al terzo anno in giallorosso, con le ultime stagioni vissute nelle formazioni under 17 e Primavera. Di Serio è stato protagonista anche nelle recenti amichevoli disputate dalla truppa di Inzaghi, in particolar modo contro Castrovillari e Vastese, nelle quali è andato anche a segno, oltre a quelle di Pinzolo e Moena.

La società ha annunciato la notizia attraverso un comunicato ufficiale:

Il Benevento Calcio comunica che, in data odierna, l’attaccante trentino Giuseppe Di Serio ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico. Il classe ’01 si è legato alla Società giallorossa fino al 30 giugno 2021.