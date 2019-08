Viola: "A Pisa dimostreremo che siamo il Benevento" Il centrocampista: "Vogliamo partire nel migliore dei modi. La sconfitta in Coppa ci ha aiutato"

E' la sua quarta stagione nel Sannio. Nicolas Viola è pronto a prendersi ancora una volta le chiavi del centrocampo per essere sempre più protagonista nella manovra giallorossa. Al momento, nella testa del numero dieci giallorosso c'è solo l'esordio in campionato contro il Pisa, una partita da vincere per cominciare al meglio e cancellare le ultime prestazioni:

"Vogliamo partire nel migliore dei modi. All'Arena Garibaldi sarà la prima partita e ci teniamo a fare bene. Tutti gli appassionati ci guarderanno, essendo l'open day. Siamo concentrati e desiderosi di esordire con il piede giusto contro una neopromossa che ha dalla sua tanto entusiasmo. Questo aspetto può fare la differenza, ma noi partiremo più forti e dimostreremo che siamo il Benevento".

La sconfitta con il Monza ha lasciato un po' di amaro in bocca e la truppa di Inzaghi ha lavorato attentamente per non ripetere gli errori commessi: "Ci stiamo concentrando sulla compattezza. E' vero, non siamo partiti benissimo, ma quanto accaduto ci ha fatto capire dove migliorare e cosa fare per farci trovare pronti. Inzaghi? E' un allenatore di grande personalità che cura il particolare, mostra un attaccamento a tutto. Non lascia nulla al caso, è davvero un ottimo professionista; con lui potremo fare ottime cose".

Rispetto allo scorso anno è cambiato il modulo e questa modifica ha interessato direttamente il centrocampo che agisce con un uomo in meno rispetto al 4-3-3 di Bucchi: "Dal punto di vista della gestione del campo siamo più compatti, è questa la differenza sostanziale che ho notato. Le idee, però, cambiano da allenatore ad allenatore. Facciamo tutto ciò che ci chiede il mister e pensiamo, lo ripeto, a fare bene all'esordio in campionato".

Sugli obiettivi personali, Viola è abbastanza chiaro: "Punto sempre a migliorarmi. Non mi pongo limiti e voglio fare sempre meglio rispetto alle scorse stagioni".