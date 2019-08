Inzaghi: "Sono fiducioso, a Pisa faremo una grande partita" Il tecnico giallorosso: "Arriviamo a questa partita al massimo della condizione".

E' tutto pronto per la conferenza stampa di Pippo Inzaghi in vista del match di venerdì con il Pisa. Il tecnico presenterà l'incontro che aprirà il campionato di serie B.

"Se pensavamo di essere perfetti adesso saremmo stati dei pazzi. Della sfida con il Monza prendiamo quanto di buono è stato fatto. In quell'occasione siamo stati molto offensivi, è chiaro che c'è da migliorare ma dobbiamo prendere quanto di buono è stato fatto. La mentalità mi è piaciuta molto. Non siamo una squadra che attende, ho chiesto tanto questo aspetto perché volevo infondere grande fiducia. Le squadre con nuovi allenatori faticano a trovare la quadratura del cerchio, a Pisa sono certo che faremo una grande partita. Poniamo particolare attenzione ai particolari, anche alle marcature preventive. Rispetto al Monza siamo molto più avanti, ma vogliamo partire bene. Siamo pronto e molto convinti. C'è fiducia e penso che il tempo ci darà ragione".

CONDIZIONE - "Arriviamo a questa partita al massimo della condizione. Adesso starà a me pensare a quella che sarà la partita. I calciatori che sono entrati con il Monza possono darci tanto e in base all'incontro che vofliamo fare cercherò di capire gli uomini maggiormente indicati. Sono tutti pronti, c'è solo l'imbarazzo della scelta".

MODULO - "Purtroppo ci si fissa su queste cose, ma non c'è un sistema che ti fa vincere. Il miglior allenatore è quello che trova l'abito giusto per il calciatore che ha a disposizione. Ho trovato quattro esterni molto forti di cui non voglio fare a meno perché sono delle carte vincenti. Questo sistema possiamo farlo molto bene . In questo momento credo che questo sia il modulo congeniale per le caratteristiche di questi calciatori. E' l'attenzione che fa vincere le gare, non il sistema di gioco".

CONDIZIONE MENTALE - "Non vediamo l'ora di iniziare, adesso la parola spetta al campo. Dobbiamo dimostrare tutto ciò che abbiamo fatto in allenamento e mi auguro che facciano vedere ciò che mostrano negli allenamenti tutti i giorni. L'esordio è bello, tutti ci aspettano. La serie B è un campionato duro, tutti si nascondono ma ci sono tante squadre forti che sono al nostro livello. Ci attenzione. Sono fiducioso".

MERCATO - "Parlo tutti i giorni con la società: siamo in linea con tutto. Questa è una squadra forte, poi è chiaro che se viene fuori qualche profilo importante ci faremo trovare pronti. Altrimenti siamo contenti nel far giocare i nostri giovani senza problemi. Potremmo aver bisogno di un terzino perché è uscito Di Chiara, abbiamo valutato Rillo ma è un ragazzo giovane. Deve rientrare nei nostri parametri per prenderlo".

MONTIPO' - "Sono molto sereno. Si porta dietro un errore commesso lo scorso anno. Ha la nostra massima fiducia, deve restare sereno perché giocherà e sono certo che farà un grande campionato".

PISA - "Giocare sul campo di una neopromossa nasconde delle insidie, ma sarebbe stato lo stesso contro qualsiasi squadra. Sono sereno, la squadra capisce il momento e le difficoltà ma sono convinto che è consapevole delle proprie forze. Dovremo essere più accorti nella fase di non possesso, dobbiamo cercare l'equilibrio giusto che prenderemo gradualmente senza perdere la nostra caratteristica migliore che è quella offensiva".

VOKIC - "E' un ragazzo a cui non va data grande responsabilità. Verrà utilizzato nel momento giusto".