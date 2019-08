Pisa - Benevento, ecco i convocati: due assenze per i sanniti Sono 23 i calciatori scelti da Inzaghi per la trasferta toscana che aprirà il campionato

Sono stati svelati i convocati per la sfida di domani sera tra Pisa e Benevento, valida per la prima giornata del campionato di serie B. Il tecnico Inzaghi ha stilato una lista di 23 calciatori, alla quale mancano due elementi della rosa giallorossa: restano a casa il centrale difensivo Tuia e il giovane Goddard. Per il resto sono tutti a disposizione del tecnico per l'open day dell'Arena Garibaldi. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Rillo, Letizia, Gyamfi, Maggio, Caldirola, Antei, Volta;

CENTROCAMPISTI: Tello, Del Pinto, Viola, Schiattarella, Kragl, Sanogo, Vokic, Improta, R. Insigne;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Armenteros, Di Serio.