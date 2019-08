Balata: "Domani a Pisa il vero spirito della serie B" Prevista una cerimonia prima del fischio d'inizio dell'open day tra i toscani e il Benevento

Si prevede grande spettacolo domani per l'open day del campionato di serie B. A sfidarsi, come noto, saranno Pisa e Benevento che daranno il via alle danze nel torneo cadetto. Per l'occasione ci sarà una cerimonia prima dell'incontro. A comunicarlo la Lega B attraverso una nota ufficiale:

La tradizione e la storia di Pisa saranno protagoniste venerdì 23 agosto all’Open Day della Serie BKT. La partita inaugurale del campionato, fra i toscani e il Benevento, si caratterizza ancora una volta di significati e ideali promossi dalla Lega B, di valorizzazione del territorio, della cultura, e del legame con la propria gente e i propri tifosi. Nel pre partita infatti quaranta figuranti in rappresentanza dei Cortei del Gioco del Ponte e delle Repubbliche Marinare sfileranno allo Stadio comunale “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”. In programma anche l’esibizione di un gruppo di sbandieratori al centro del campo. Una splendida coreografia che si concluderà con la formazione di due ali per il trionfale ingresso in campo dei giocatori delle due squadre. ‘Il nostro è un Paese ricco di storie, di passato e di passione - dice il presidente della Lega B Mauro Balata -. Domani sera a Pisa avremo tutto questo, con l’Arena Garibaldi Anconetani che simbolicamente rappresenterà al meglio lo spirito del Campionato degli italiani, fatto di particolarità, bellezze ed emozioni’. A completare il cerimoniale gara il telo a centrocampo con il logo del campionato sorretto da 20 bambini con le divise ufficiali delle 20 squadre della Serie BKT, quindi le bandiere italiane e con il logo Rispetto e, infine, l’inno nazionale dopo lo schieramento delle due squadre. Lo spettacolo – Inizierà 10 minuti prima della partita ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Pisa e del Pisa Sporting Club 1909. Figuranti e sbandieratori avranno la scena del campo fino all’ingresso delle due formazioni, quando i rappresentanti del Gioco del Ponte realizzeranno due ali formando un corridoio di ingresso in campo alle squadre. Per il Corteo delle Repubbliche Marinare sfilerà il Gonfalone, 2 vogatori, 1 Sergente, 6 Fanti, 2 Dame, 1 Notabile, 2 Tamburini. Per il Gioco del Ponte, in rappresentanza della parte di Mezzogiorno e Tramontana sfileranno 6 combattenti, 6 porta insegne con bandiera, 1 Cavaliere, 2 cavalieri scorta.