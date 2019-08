Pisa-Benevento, l'ultima volta indicò la strada per la A Precedenti favorevoli ai giallorossi: 6 vittorie e 2, con 4 pareggi. Oggi 13a sfida

L'ultima volta all'Arena Garibaldi fu il 18 maggio 2017, l'alba di una nuova era per la squadra giallorossa. Puscas con un colpo di testa, Falco con un gran gol nel sette e Ceravolo con una rete delle sue, firmarono la prima storica qualificazione ai play off per la promozione in serie A. L'immagine che rimbalza nella mente è quel “coro ignorante” dei giallorossi all'uscita dell'Arena Garibaldi, che intonarono alla loro maniera Stayin Alive dei Bee Gees, colonna sonora del film “La febbre del sabato sera”, per cadenzare in maniera divertente quell'a-a-a-a, ripetuto tante volte. Sulla panchina di quel Pisa, come oggi nel Benevento, c'era un campione del mondo ex milanista, Gennaro Gattuso. I toscani se ne andarono mestamente in Lega Pro, i beneventani centrarono i play off della vita e approdarono in A. Bei ricordi per i tifosi giallorossi, un po' meno per quelli pisani, che tornano per la prima volta da allora nell'agognata serie B.

Fu quella la 12a volta in cui Pisa e Benevento si affrontarono. I precedenti arridono alla squadra giallorossa: 6 vittorie contro le 2 del Pisa e i 4 pareggi. Tutte partite disputate in Lega Pro, fatta eccezione per le ultime due nel 2016-17. Vittoria giallorossa all'andata con gol di Cissè, bis all'ultima di campionato al ritorno.

La storia delle sfide tra Benevento e Pisa inizia nel lontano 1978/79: all'andata in Toscana finisce 1 a 1, segnano Croci per i nerazzurri e Peppe Izzo per il Benevento. Al ritorno è una delle ultime partite che si disputano al Meomartini: vince il Benevento con una rete di Sauro Massi. E' una vittoria di prestigio, perchè il Pisa al termine della stagione salirà in serie B.

Da quel momento le strade si dividono per un bel po' di tempo, servono 30 anni per ritrovarsi. Stagione 2010-11, quella terribile per il Benevento dell'affaire Paoloni. All'andata finisce 1 a 1 con i gol di Clemente e Miani. Al ritorno la risolve Felice Evacuo, ma soprattutto Paoloni con parate strepitose in una partita che, pensate un po', sarà nella lista di quelle “aggiustate”. L'anno successivo il Pisa brinda alla sua prima vittoria sui giallorossi allenati dall'ex Simonelli: doppietta di Perna e Benevento in crisi. Al ritorno sulla panchina giallorossa ci sono Imbriani e Martinez: il Benevento vince 2 a 0 con un'autorete di Bencivenga e un gol di Altinier. Ma i play off rimangono una chimera.

Stagione 2012-13: sulla panchina del Benevento c'è il breve interregno di Ugolotti, ma arriva una bella vittoria dei giallorossi che segnano due volte con Altinier. Per il Pisa c'è il gol di Scappini e le parate di Gori che impediscono il pari. Ritorno amaro all'Arena Garibaldi: finisce 2 a 0 per i nerazzurri, segnano Sabato e Scappini. Per il Benevento passato nelle mani di Carboni ancora play off falliti.

E siamo al 2013-14. Nella partita d'andata nel Sannio finisce 1 a 1. Per i nerazzurri segna Caputo, per i giallorossi rimedia al 90' Montiel. Pirotecnica la gara di ritorno all'ombra della Torre. Il Benevento è nelle mani di Brini. Il Pisa passa subito due volte con Napoli e Forte. Il Benevento reagisce e nella ripresa accorcia con Guerra. Al 95' Fabrizio Melara agguanta il 2 a 2.

Delle ultime due partite, entrambe in B, abbiamo già detto. Oggi andrà in scena la 13a sfida tra nerazzurri e giallorossi: a chi porterà fortuna?

Nella foto il gol della vittoria di Cissè nella gara dandata del 2016/17