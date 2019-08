Benevento, ecco la formazione ufficiale C'è Gyamfi e non Maggio. Dentro Tello, con Improta, Schiattarella e Viola. Dietro c'è Volta

Le sorprese dell'ultimo minuto. Non mancano mai. Così nella formazione che scenderà in campo all'Arena Garibaldi ce ne sono alcune davvero inattese: innanzittutto Gyamfi al posto di capitan Maggio. Poi c'è la scelta di Volta al posto di Antei, soluzione per altro attesa dopo la prova poco convincente del centrale romano contro il Monza. Novità anche nella linea di centrocampo. Inzaghi non ha rinunciato a Tello, che dunque sarà schierato insieme a Viola e Schiattarella per dare più copertura contro il 3-5-2 del Pisa. Ma l'esterno scelto non è Insigne, ma Improta.

Riepilogando col 4-4-2: Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Improta, Schiattarella, Viola, Tello; Sau, Coda.

Questo il Pisa col suo 3-5-2: Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Belli, Marin, Gycher, Verna, Lisi; Masucci, Marconi. All.: D'Angelo