Inzaghi: "Positivo il carattere, ma bisogna migliorare" Il tecnico del Benevento: "Dovevamo essere più cinici negli ultimi venti metri"

Dichiarazioni post partita per Filippo Inzaghi che ha commentato così il pareggio rimediato all'Arena Garibaldi contro il Pisa:

"La squadra ha dimostrato un grande carattere. Abbiamo fatto una partita tosta dal punto di vista fisico e della lotta. E' chiaro che negli ultimi venti metri dovevamo essere più bravi, poi alla fine un altro po' la perdevamo. Ci prendiamo quanto di buono ne esce da questa partita, con la consapevolezza che bisogna ancora crescere".

DIFFICOLTA' - "Le conoscevamo alla vigilia. Il Pisa è una squadra molto strutturata con grande entusiasmo alla prima di campionato. Siamo riusciti a tenere botta nel primo tempo, poi alla distanza sapevamo che ci avrebbero concesso qualcosa. Dovevamo mostrare maggiore cattiveria sotto porta. Portiamoci a casa il punto, la fase offensiva non mi preoccupa perché questa squadra ha il gol nelle sue corde".

SCELTE - "Ho tanti calciatori bravi, quindi ogni volta starà fuori qualche elemento importante. Ho scelto due esterni bravi nel contenimento perché mi aspettavo una gara di sofferenza. Speravo di mettere i vari Insigne, Kragl e Armenteros nella ripresa per vincere la partita. Avere l'imbarazzo della scelta credo che sia molto importante per me".

MONTIPO' - "Sono sempre stato molto sereno nei suoi confronti. E' un portiere molto forte, abbiamo deciso di puntarci. A parte il rigore, ha fatto una gara importante. Deve continuare così e mi auguro che questo intervento gli dia ulteriore slancio".