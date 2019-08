Benevento, Montipò sul rigore parato: "E' il mio riscatto" L'estremo difensore giallorosso: "Non vedo l'ora che arrivasse un momento del genere"

Ha letteralmente evitato la prima sconfitta in campionato al Benevento grazie alla parata realizzata sul rigore calciato da Marconi. Lorenzo Montipò ha parlato così del pareggio rimediato a Pisa:

"Diciamo che questo è il mio riscatto perché dopo quanto accaduto contro il Cittadella non vedevo l'ora che arrivasse un momento del genere. Per fortuna è finita nel migliore dei modi. La squadra mi ha supportato molto, ma la parata di oggi mi aiuta ancora di più perché i fatti valgono più delle parole. Il finale non è dovuto al caso, ma dietro c'è un lavoro importante e soprattutto l'importanza del gruppo".

FUTURO - "Con il Monza non avevo il carattere che ho messo in questa partita. E' un risultato positvo, ottenuto su un campo caldo. Siamo felici di non aver subito gol. Questa partita può darci una mano per il futuro, non vediamo l'ora di affrontare il Cittadella dinanzi al nostro pubblico che ci sosterrà per aiutarci a portare a casa i tre punti".

COMPATTEZZA - "Dal campo ho percepito una vera compattezza di squadra, questo è merito del mister e di tutti coloro che lavorano fuori. Spero che questo possa essere importante per ciò che deve avvenire":

MERCATO - "So dell'interessamento del Torino. Onestamente non mi interessava più di tanto, perché ho fatto una scelta ben precisa accettando il Benevento. Siamo una grande squadra, da qua non mi muovo e se verranno altri portieri ci giocheremo il posto".

CITTADELLA - "Affronteremo una squadra molto forte, hanno un pressing offensivo che nessuno vanta in serie B. Dovremo avere la giusta compattezza".