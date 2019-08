Caldirola: "Ci prendiamo il punto, importante non subire gol" Il centrale difensivo del Benevento: "Bella rivincita di Montipò, ci darà una grande mano"

A commentare il pareggio rimediato all'Arena Garibaldi è stato anche il centrale difensivo Luca Caldirola. Ecco le sue dichiarazioni:

"Oggi è soprattutto importante parlare di Montipò. Si è preso una bella rivincita e sono certo che ci darà una grande mano perché è un portiere forte. Non era facile affrontare il Pisa in questo momento della stagione; ci prendiamo il punto e lo portiamo a casa. E' stato importante anche non subire gol, una volta che i nostri attaccanti torneranno in forma potremo dare fastidio".

CARATTERE - "Rispetto alla gara con il Monza siamo stati più compatti. I nuovi acquisti ci hanno dato una grande mano a migliorare questo aspetto rispetto allo scorso anno, perché sono elementi esperti e di qualità. Dopo l'ottantesimo mi sono un po' arrabbiato perché stavamo sbagliando troppo: ho chiesto maggiore compattezza per non commettere sciocchezze".