Benevento, domani la ripresa verso il Cittadella I giallorossi cominceranno ad allenarsi alle 18 sul manto erboso dell'Imbriani

E' fissata a domani la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di sabato con il Cittadella. Alle 17 i giallorossi si recheranno presso la sala stampa del Ciro Vigorito, dove ci sarà una seduta video nella quale verranno analizzati gli errori commessi contro il Pisa. Successivamente avverrà il trasferimento sul manto erboso dell'Imbriani per il consueto allenamento. Sarà una settimana tipica per i sanniti verso l'attesa sfida con i veneti di Venturato.

La truppa di Inzaghi ha affrontato i granata meno di un mese fa in amichevole, vincendo con il risultato di 2-0. Sembra sia passata un'eternità, in effetti l'incontro che si prevede sarà molto diverso rispetto a quello giocato a Trento. Il Cittadella è reduce da una pesante sconfitta per 3-0 subita per mano dello Spezia, mentre il Benevento è chiamato alla vittoria dinanzi al proprio pubblico nella prima gara casalinga del campionato. I sanniti, tra l'altro, vorranno vendicare lo smacco nei play off subito tre mesi fa che li estromise dalla corsa per la serie A.