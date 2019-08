Benevento, risoluzione consensuale per Costa Il centrale difensivo saluta definitivamente i colori giallorossi

Andrea Costa saluta in maniera definitiva i colori giallorossi. Pochi minuti fa è arrivata la rescissione consensuale che pone fine all'esperienza del centrale difensivo nel Sannio. L'ex Sampdoria, tra l'altro, è da tempo fuori dal progetto tecnico del Benevento, considerato che nell'attuale stagione non si è mai allenato con il gruppo, senza neanche partire per il ritiro di Pinzolo e Moena. La società ha emanato un comunicato ufficiale per annunciarne l'addio:

Il Benevento Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Costa. Si conclude così l’esperienza del giocatore reggiano in maglia giallorossa. La Società gli augura le migliori fortune personali e professionali.