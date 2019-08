Benevento, Foggia: "Saremo vigili sul mercato" Il direttore sportivo giallorosso: "La rosa è competitiva. Augello? E' un top player per la B"

Nel primo appuntamento di Ottogol di ieri sera, oltre al tecnico Inzaghi era presente nello studio di Valter De Maggio anche il direttore sportivo Pasquale Foggia. Il dirigente giallorosso ha esordito nel parlare di Montipò, autore della parata sul rigore di Marcucci che ha salvato il Benevento nella trasferta di Pisa:

"Non è sul mercato. Ci sono giunte diverse richieste dal Torino e da altri club di serie A, ma le abbiamo rifiutate. E' un portiere di grande livello, nel giro della Nazionale e dietro solo a calciatori di qualità assoluta. Ci fa molto piacere averlo in rosa, anche perché si tratta di un ragazzo d'oro che tiene molto alla causa. L'abbraccio finale con Del Pinto lo dimostra tutto. La gara di Pisa? Magari lo scorso anno partite del genere le perdevi. Oggi c'è da parlare di un qualcosa di negativo, ma siamo solo alla prima giornata. Guardiamo ciò che di buono è stato fatto, in particolare abbiamo recuperato un portiere fondamentale e non abbiamo subìto gol".

ROSA - "Abbiamo ben 25 calciatori di proprietà, più 16 in prestito tra le varie categorie. Siamo partiti da zero lo scorso anno, dopo la retrocessione in B, e in pochi mesi abbiamo costruito tutto questo. E' un punto di partenza importante. L'anno di serie A, tra l'altro, ha portato degli strascichi che hanno pesato molto. Lo scorso anno siamo riusciti ad arrivare a un passo dalla serie A, la sconfitta con il Cittadella è stata dura da digerire. Sabato affronteremo una squadra solida, una realtà importante di questo campionato".

MERCATO - "Abbiamo preso dei calciatori importanti come i vari Schiattarella, Sau e Kragl. La squadra è molto competitiva e completa. Sul mercato valuteremo qualsiasi occasione, ma solo se può migliorarci. Saremo vigili. Augello? E' un top player della categoria che la Sampdoria ha prelevato dallo Spezia per tre milioni di euro. E' un nome giusto".