Benevento, con la Salernitana di lunedì alle 21 Stabiliti date e orari fino alla sesta giornata di campionato

Sono stati resi noti gli anticipi e i posticipi fino alla sesta giornata del campionato di serie B. L'attesa è tutta rivolta per il derby tra Salernitana e Benevento, in programma subito dopo la sosta per le nazionali. L'incontro sarà il posticipo della terza giornata e si giocherà lunedì 16 settembre con fischio d'inizio alle 21. Sarà di scena di sabato alle 15 il match casalingo con il Cosenza così come quello con la Virtus Entella, mentre a Pordenone si andrà di martedì in notturna per il turno infrasettimanale. Di seguito, date e orari degli incontri dei giallorossi:

3^ giornata: lunedì 16 settembre ore 21, Salernitana - Benevento

4^ giornata: sabato 21 settembre ore 15, Benevento - Cosenza

5^ giornata: martedì 24 settembre ore 21, Pordenone - Benevento

6^ giornata: sabato 28 settembre ore 15, Benevento - Virtus Entella

Per leggere il programma completo, clicca qui.