La Sud pensa al derby: pullman per Salerno a prezzi stracciati E' previsto il viaggio gratuito per i tesserati della Curva

La Sud è già attiva nell'organizzazione della trasferta di Salerno. I rappresentanti del tifo giallorosso hanno attuato dei prezzi davvero esigui per i pullman che partiranno verso l'Arechi. Addirittura per i tesserati della Curva è previsto il viaggio gratis. Una iniziativa di spessore che di sicuro favorirà il sold out del settore ospiti per una gara molto sentita e importante per il campionato del Benevento. Prossimamente verranno fornite ulteriori informazioni anche sulle iniziative legate al murales dedicato a Carmelo Imbriani e sulle celebrazioni dei novant'anni della Strega.

Ecco il comunicato pubblicato dagli ultras sui profili social ufficiali:

Vogliamo comunicarvi, che è in atto l’organizzazione per la trasferta di Salerno, del giorno 16/09/2019, match che si disputerà alle ore 21:00. Per chi si tessererà alla Curva entro il termine di prenotazione posti disponibili alla trasferta citata, viaggerà con noi “GRATIS”, e in più riceverà un adesivo in omaggio. Per chi non è tesserato entro questi termini, il costo del biglietto trasferta è di soli “5 EURO”, e sarà sempre omaggiato di un adesivo della Curva Sud. E’ possibile prenotare il vostro posto, solo ed esclusivamente presso la nostra sede, sita in Via Massimo D’azeglio n.40, ogni giorno, dalle ore 16:00 alle 21:00 circa. Ci teniamo a precisare, che l’organizzazione di questa trasferta, non prevede per noi alcun scopo di lucro! Inoltre, è aperto il tesseramento alla Curva Sud Benevento, relativo all’anno calcistico 2019/2020. La tessera, avrà un costo di 10 euro, e con la quale, potrete usufruire di tutte le attività che si svolgeranno all’interno della sede, oltre che avere sconti sull’acquisto del materiale da noi prodotto, e sulle trasferte da noi organizzate. Chi vuol tesserarsi e sostenerci, lo può fare ogni giorno presso la nostra sede, all’indirizzo sopra citato, dalle ore 16:00 alle 21:00 circa. Avanti Ultras, avanti Curva Sud. Vivere ultrà per vivere!