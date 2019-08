Benevento, Viola: "Per noi non è una partita come le altre" Il centrocampista: "Dobbiamo affrontare questo campionato con entusiasmo ed equilibrio"

Nella sala stampa del Ciro Vigorito è di scena la conferenza pregara di Benevento - Cittadella. A incontrare gli organi dell'informazione è il centrocampista Nicolas Viola.

"Prevedo una gara dove ci saranno delle difficoltà.. La B da qualche anno a questa parte bisogna sempre stare attenti con tutti. Il Cittadella viene da delle precedenti partite non affrontate nel migliore dei modi, ci stiamo preparando alla grande".

SCHIATTARELLA - "E' un calciatore molto bravo per la categoria. Quando gioca si fa sentire in campo, quindi per me è la spalla ideale. Sono contento che sia a Benevento, per quanto riguarda la convivenza c'è ancora tempo per conoscerci. Ha grandi qualità e questo rende più facile tutto".

APPROCCIO - "Il mister non snaturerà quanto fatto. Dobbiamo trovare la compattezza di squadra, è chiaro che con un centrocampista in più dobbiamo stare più attenti rispetto a quanto fatto. Occorre trovare le nostre certezze e limitare le loro".

CONFERENZA - "Iniziativa della società, credo sia importante che un calciatore dica qualcosa per far saprere le proprie idee".

EQUILIBRIO . "La B ci regala sempre tante sorprese. L'equilibrio prevale sempre in ogni partita, quindi se lo troviamo sono certo che ci divertiremo. Importante è anche l'entusiasmo che a questa piazza non manca".

MERCATO - "La linea della società è stata ben chiara. Gli acquisti sono stati fatti tutti subito da parte della società. Personalmente il mercato bisogna chiuderlo prima che inizi il campionato".

PISA - "La compattezza di squadra vista a Pisa è la base per questo campionato. Montipò è stato molto bravo a intercettare il rigore. Ho visto cose molto positive, dobbiamo limitare gli errori. Siamo una squadra in rodaggio, bisogna trovare la forma migliore".

CITTADELLA - "Ho un'ottima impressione. Gioca un calcio a memoria, è un avversario ostico. Conosciamo tanto di loro, quello che è successo lo scorso anno è passato. Hanno la capacità di aspettare il momento giusto della partita. Non è una partita come le altre per noi. Mi auguro di fare bene perché è una grandissima prova che ci può dare fiducia per il prosieguo del campionato".

BUCCHI E INZAGHI - "Vedo nel mister grande professionalità come Bucchi lo scorso anno. E' un anno importante, dove non bisogna lasciare nulla al caso. E' uno molto inquadrato su tutto".