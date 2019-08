Il Benevento festeggia i suoi 90 anni con una serata magica Al via i preparativi. L'evento si terrà nel centro storico

Al via coi preparativi. Il 6 settembre si avvicina, la strega sta per spegnere le candeline. Una data importante, da festeggiare, da vivere con chi la ama. Novant'anni non sono pochi. Una vita di emozioni, di gioie, di sofferenze. Con tanti protagonisti che ne hanno scritto la storia. Attivi e passivi. Tutti con un proprio ruolo. Da qui l'intento della società di accendere i riflettori sulla serata del 6. Con l'aiuto dell'amministrazione. E sicuramente col giusto apporto dei tifosi, dei sanniti. L'evento sarà una sorpresa ma con molta probabilità si svolgerà nel centro storico di Benevento. Per una serata magica. E' iniziato il conto alla rovescia.