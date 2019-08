90 anni Benevento, pronte le nuove bandiere della Curva Sud Il materiale celebra il novantenario della Strega

Il 6 settembre, giorno in cui il Benevento compirà ufficialmente 90 anni, si avvicina. Oltre alla società, anche la Curva Sud si sta muovendo per promuovere diverse iniziative legate all'evento. Una di queste è la realizzazione di diverse bandierine (in foto) che riportano la data e la scritta "90 anni d'amore e di passione". Ecco il testo del comunicato con il quale gli ultras annunciano la messa in vendita:

In occasione del prossimo evento, il 6 settembre, giorno in cui la strega festeggerà l’ambito traguardo dei novant’anni di storia calcistica, abbiamo realizzato, dopo la t-shirt presentata in un post antecedente, anche una bandiera a tema di un materiale qualitativamente più alto rispetto alla semplice stoffa (vedi foto).

- Costo Bandiera per i tesserati Curva Sud: 5€

- Costo Bandiera per i non tesserati Curva Sud: 7€

La stessa, è già disponibile presso la nostra sede, che vi ricordiamo sempre, è sita in Via Massimo D’azeglio n.40, ed aperta tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 21:00 circa. Acquistandola, potrete aiutarci a colorare uniformemente i settori del “Vigorito”, ed il settore ospiti al seguito della strega. Continuate a sostenerci e seguirci… per un ideale!