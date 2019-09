Benevento, per il derby all'Arechi un solo assente Tante le alternative per Inzaghi. Fermo solo Schiattarella

Mattinata di allenamento per i giallorossi che si apprestano ad affrontare la Salernitana nel posticipo di lunedì. Giorni intensi per la squadra di Inzaghi che vorrebbe strappare i tre punti ai cugini campani. Tornare dall'Arechi con una vittoria sarebbe uno stimolo in più per le gare successive. Da qui l'intento di super Pippo di non tralasciare nulla. Con tante scelte dalla sua. In effetti, fatta eccezione per lo stop di Schiattarella, saranno tutti a disposizione per il derby. In difesa si contano anche Tuia e Antei ma difficilmente il tecnico cambierà qualcosa dopo queste prime due partite di campionato che hanno registrato un netto miglioramento con un solo gol subito. Per la zona nevralgica del campo, ha completamente recuperato Del Pinto che grazie alla sosta e al posticipo non avrà problemi in termini di condizione nonostante l'infortunio nella sfida casalinga col Cittadella. Pronto dall'inizio anche Hetemaj. L'ultimo arrivato in casa strega sta bene e sin dal primo giorno si è allenato col gruppo trovando il giusto affiatamento coi suoi compagni di reparto. Spetterà quindi esclusivamente a Inzaghi decidere se buttarlo nella mischia dal primo minuto ricollocando Tello sulla fascia (destra o sinistra che sia). Insomma infermeria quasi vuota. E tante frecce per Pippo che anche per il derby resterà fedele al 4-4-2 o 4-2-4. Sulla fascia destra probabile che si ripartirà con Insigne, a sinistra i maggiori dubbi con Tello, Improta e Kragl, da non sottovalutare l'inserimento proprio nel derby dell'esterno ex Foggia, uno degli acquisti più importanti di questo mercato estivo. In avanti come in difesa, invece, l'allenatore ex Milan dovrebbe puntare sulla continuità con il tandem Sau – Coda nonostante ci sia Armenteros pronto a dire la sua in qualsiasi momento. Intanto domani la squadra si allenerà nel pomeriggio. Una sola seduta approfittando appunto di un giorno in più di lavoro.