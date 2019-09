Prevendita derby, ecco il dato del settore ospiti Superata quota mille: si punta al sold out

Sarà un match spettacolare sia in campo che sugli spalti quello che si giocherà lunedì sera all'Arechi. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per il derby tra Salernitana e Benevento, con i tifosi sanniti che sono in mobilitazione da settimane per presentarsi all'evento in massa. A questa sera sono 1108 i tagliandi emessi per il settore ospiti, a fronte di una disponibilità di 2000 biglietti che, secondo le previsioni, potranno essere ultimati entro domenica. Un dato che lascia ben immaginare l'entusiasmo che regna nell'ambiente giallorosso, dimostrato ampiamente nel corso della festa dei novant'anni dello scorso sei settembre. Come noto, saranno tanti i pullman che partiranno alla volta di Salerno, organizzati dalla Curva Sud e dai vari club.