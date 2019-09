Benevento, Caldirola: "Pronti per il derby, vogliamo vincere" Il centrale difensivo giallorosso: "Sarà una gara difficile, ma conosciamo il nostro potenziale"

Conferenza stampa prepartita per Luca Caldirola. Il centrale difensivo giallorosso è pronto a parlare in vista del derby di lunedì con la Salernitana. Ecco le sue parole:

"Ogni settimana proviamo le nostre cose nel migliore dei modi. L'approccio sarà come quello con il Cittadella. Partite del genere si preparano da sole: siamo motivati e pronti a fare bene".

DALL'ARECHI ALL'ARECHI: "Sono passati sei mesi da mio esordio con il Benevento dell'Arechi. ho avuto il tempo di conoscere la società e l'ambiente. Mi sono integrato, sono moto più maturo rispetto a quando sono arrivato. All'inizio il giudizio di tutti non era positivo, sono arrivato a Benevento in punta di piedi riuscendo a ritagliarmi il mio spazio. Eravamo una squadra che viaggava tra alti e bassi, mentre quest'anno la musica è cambiata. E' presto per parlarne, ma sono certo che il Benevento può fare una lunga strada".

SALERNITNA - "E' una squadra totalmente diversa rispetto allo scorso anno. Ci saranno tanti tifosi da entrambe le parti. Sarà una gara difficile, ma conosciamo il nostro potenziale e sono certo che possiamo vincerla. Conosciamo i loro punti di forza, anche se stiamo lavorando soprattutto su di noi".

CAMPIONATO - "La serie B è particolare, ci sono tante squadre attrezzate. Credo sia molto più complicato rispetto allo scorso anno perché sulla carta ci sono almeno otto squadre che possono essere in alto. Parlarne adesso è presto, ma come ho detto sarà molto difficile".

PACCHETTO DIFENSIVO - "Avere dei centrali come i nostri è un lusso per la serie B. E' senza dubbio importante avere una compattezza del genere, anche perché in avanti abbiamo molta qualità e questo può essere senza dubbio positivo. Per quanto riguarda la Salernitana, ha degli attaccanti che meritano un occhio di riguardo. Sicuramente la prepareremo a dovere".

FASE DIFENSIVA - "Integrarsi con l'idea di Inzaghi ci vuole del tempo dopo aver cambiato. Con il Monza è stata una partita particolare, abbiamo creato tanto subendo poco. Stiamo cercando di limare col tempo i nostri errori, spero che continui così".