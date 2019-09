Salernitana - Benevento, aggiornamento della prevendita Aumenta il dato fatto registrare dai tifosi giallorossi

Prosegue in maniera costante la prevendita per il settore ospiti dell'Arechi in vista del derby di lunedì. A questa sera sono 1306 i biglietti emessi per la tifoseria sannita, un dato positivo a circa 48 ore dalla chiusura. Ricordiamo che i tifosi giallorossi si stanno mobilitato da svariate settimane per questa trasferta particolarmente attesa, attraverso l'organizzione di numerosi pullman e auto private.

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni anche da parte della tifoseria locale che, al momento, ha fatto registrare 9591 biglietti venduti. Ricordiamo che per la Salernitana c'è la giornata granata.