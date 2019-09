Evento Imbriani, la Curva annuncia gli ospiti: c'è Vigorito Presenti anche personaggi del passato. Con il massimo dirigente ci sarà anche Inzaghi

Ricordiamo che questa sera, con inizio alle 20.30, la Curva Sud ha organizzato un evento dedicato a Carmelo Imbriani in via Massimo D’Azeglio. Non mancheranno numerosi ospiti che si succederanno sul palco per ricordare la figura del compianto capitano giallorosso. Abbiamo il piacere di annunciare la presenza del presidente Oreste Vigorito che ha accettato con entusiasmo il nostro invito. Insieme al massimo dirigente ci sarà anche il tecnico Pippo Inzaghi. Non mancherà la parte istituzionale con il sindaco Clemente Mastella. Ci saranno anche dei personaggi del passato, come Pino Spatola e gli ex calciatori Molino, Di Nardo, Maschio, Massaro, e Cagnale.

Nel corso della serata verrà svelato il magnifico murales dedicato a Imbriani, per poi chiudere con gli spettacoli offerti da Peppe Fonzo (alias Antonio Benevento) e Alessio Tamburo. Sarà letta anche una poesia dedicata a Imbriani da parte di Grazia Luongo. Non mancheranno stand gastronomici. Vi aspettiamo in massa, nel ricordo di Carmelo.