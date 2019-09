Derby, ecco quanti beneventani saranno all'Arechi La truppa di Inzaghi avrà un apporto importante da parte della sua gente

E' definitivamente chiusa alle 19 la prevendita per il derby tra Salernitana e Benevento riservata alla tifoseria ospite. I beneventani hanno staccato ben 1522 tagliandi, facendo registrare un buon numero per un incontro che si prevede molto importante, sia per il campanile che per il campionato. I tifosi raggiungeranno Salerno con numerosi pullman e pullmini, ma ovviamente non mancheranno le auto private grazie alla vicinanza e ai rapporti cordiali con la tifoseria granata.

Il Benevento avrà quindi un apporto importante in uno stadio che sarà entusiasta per l'inizio positivo della compagine guidata da Ventura. Il Benevento, orfano di Schiattarella e Armenteros, non sarà da meno e proverà a fare lo scherzetto ai cugini, proprio come accaduto nell'ultimo precedente dello scorso febbraio.